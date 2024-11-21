ميقاتي: الجيش اللبناني يستعد لتعزيز حضوره في جنوب البلاد

بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن الجيش اللبناني يستعد لتعزيز حضوره في جنوب البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء أن ميقاتي ناقش مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الوضع الأمني في البلاد، وتعزيز دور الجيش، خاصة في الجنوب.

أمنياً، طلب الجيش الإسرائيلي، أمس، من سكان ثلاث قرى في جنوب لبنان هي «برج الشمالي، ومعشوق، والحوش» إخلاء مساكنهم، لأنه سينفذ عمليات في تلك المناطق.

وجاء في بيان للجيش: «من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الأولي، لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء من دون تأخير».

وفي سياق متصل، جدد مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية دعوة المملكة المتحدة إلى وقف إطلاق النار الفوري في لبنان، والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أمس، أن كبير مستشاري الوزارة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد ألجرين، التقى مع عدد من كبار المسؤولين خلال زيارته للبنان، وأكد دعم بريطانيا الجيش اللبناني باعتباره «المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد».

كما نقل البيان عن السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول القول إن الوضع في لبنان يتفاقم يومياً، مشدداً على أن بلاده لا يمكنها السماح للبنان بأن «يصبح غزة أخرى».