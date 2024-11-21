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إسبانيا تعقد أول قمة حكومية مع فلسطين

الجانبان خلال القمة
22 نوفمبر 2024 01:13

مدريد (وكالات)

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عقدت إسبانيا قمة حكومية مع فلسطين في العاصمة مدريد، هي الأولى منذ اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الماضي.
وعُقدت القمة في قصر «مونكلوا»، وترأس وفدي البلدين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى.
وحضر القمة من الجانب الإسباني وزراء الخارجية، والداخلية، والعمل والاقتصاد الاجتماعي، والتعليم، والرياضة والشباب والأطفال، ومن الجانب الفلسطيني وزراء العمل، والداخلية، والتعليم.
ووقّعت الحكومتان الإسبانية والفلسطينية مذكرة تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجالي العمل والتعليم، في نطاق القمة التي لم يعقد فيها مؤتمر صحفي واقتصرت على السماح بالتقاط الصور فقط.
وفي مايو الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة.

إسبانيا
الحكومة الإسبانية
فلسطين
مدريد
الدولة الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية
بيدرو سانشيز
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