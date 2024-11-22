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ثوران بركاني يهدد منتجع بلو لاجون الشهير في آيسلندا

ثوران بركاني يهدد منتجع بلو لاجون الشهير في آيسلندا
22 نوفمبر 2024 10:10

شهد بركان في جنوب غرب آيسلندا، عاد للنشاط بعد ثمانية قرون من الصمت، ثورانه السابع منذ ديسمبر، مما قذف بحمم منصهرة تتدفق باتجاه منتجع بلو لاجون الشهير، وهو أحد أبرز الوجهات السياحية.

وبدأ الثوران على شبه جزيرة ريكيانيس دون إنذار كبير في الساعة 11:14 مساء (2314 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، محدثاً شقاً طوله حوالي 3 كيلومترات (1.8 ميل).

ومعظم الثورانات السابقة كانت تهدأ في غضون أيام.

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ورغم أن الثوران لا يشكل تهديداً لحركة الطيران، إلا أن السلطات حذرت من انبعاثات الغاز في أجزاء من شبه الجزيرة، بما في ذلك بلدة جريندافيك القريبة، التي تم إجلاء معظم سكانها قبل عام عندما عاد البركان إلى النشاط بعد أن ظل خامداً لمدة 800 عام.

وتم إخلاء حوالي 50 منزلاً بعد إصدار وكالة الحماية المدنية تحذيراً، إضافة إلى إجلاء ضيوف منتجع بلو لاجون.

 

المصدر: وكالات
آيسلندا
ثوران بركان
بركان
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