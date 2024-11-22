إخلاء صالة ركاب في مطار بلندن جراء غرض محظور

قالت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، إن الشرطة أرسلت فريقا متخصصا في إبطال مفعول القنابل إلى مطار جاتويك في العاصمة لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة، وذلك بعد إخلاء صالة ركاب في وقت سابق.

وذكرت شرطة ساسكس أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر.

وقال مطار جاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما والذي يبعد حوالي 48 كيلومترا جنوبي لندن، في وقت سابق إنه أخلى جزءا كبيرا من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني.

وقالت شرطة ساسكس، في بيان "استدعيت الشرطة إلى الصالة الجنوبية بمطار جاتويك صباح اليوم الجمعة بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة".

وأضافت "كإجراء احترازي، جرى إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المطار".

وأوضحت سلطات المطار، على موقع "إكس"، أنه جرى إبقاء الركاب بعيدا عن المبنى، بينما قالت الشرطة إن هناك تعطلا كبيرا في حركة المرور بالمنطقة ونصحت الناس بتجنبها.

وفي حادث منفصل في وقت سابق من اليوم الجمعة، نفذت شرطة لندن تفجيرا محكما بالقرب من السفارة الأميركية جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.