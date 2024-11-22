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روسيا تسيطر على قرية في أوكرانيا وتسرّع تقدمها

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف يكرم جنودا
22 نوفمبر 2024 18:02

روسيا تسيطر على قرية في أوكرانيا وتسرّع تقدمها
قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية سرّعت تقدمها في شمال شرق أوكرانيا وهزمت أفضل وحدات الجيش الأوكراني هناك، فيما أبلغت الوزارة عن السيطرة على قرية جديدة.
وظهر بيلوسوف، في مقطع مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم، وهو يزور موقع قيادة تديره مجموعة "الشمال" من الجيش الروسي في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة.
وقال بيلوسوف "هذا العمل الذي قمنا به هنا سحق الآن أفضل الوحدات (الأوكرانية). والآن التقدم يتسارع. أحبطنا حملتهم بالكامل لعام 2025".
وتقدمت القوات الروسية في بلدة كوبيانسك اللوجستية بمنطقة خاركيف في الشمال الشرقي.
وتتقدم على مدى الشهرين الماضيين في نقاط مختلفة على الخطوط الأمامية بأسرع معدل لها منذ مارس 2022، وفقا لبيانات مفتوحة المصدر.
وأكد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيطر على بلدة قرب كوراخوفي في شرق أوكرانيا حيث تتقدم قوات موسكو بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة.
في بيان، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من "تجمع الوسط" سيطرت على بلدة "نوفودميتريفكا" الواقعة على بعد 12 كيلومترا تقريبا شمال كوراخوفي.

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المصدر: وكالات
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السيطرة على قرية
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