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أوكرانيا تطلب من حلفائها أنظمة حديثة للدفاع الجوي

منظومة دفاع جوي
22 نوفمبر 2024 22:37

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده تطلب من حلفائها الغربيين تزويدها ب أنظمة حديثة للدفاع الجوي بعدما استهدفتها روسيا هذا الأسبوع بصاروخ بالستي فرط صوتي لأول مرة.
وقال زيلينسكي، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "وزير الدفاع الأوكراني قام بالتواصل مع شركائنا من أجل (الحصول على) أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وتحديدا نوع من الأنظمة يمكنه أن يحمي الأرواح في مواجهة أخطار جديدة".
وقال في المقطع نفسه "من جانب روسيا، هذا الأمر يشكل سخرية من مواقف بعض القادة الذين يدعون في كل مرة إلى ضبط النفس".
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ البالستي الجديد فرط الصوتي "أوريشنيك" ومواصلة اختباره، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بث التلفزيون وقائعه "سنواصل هذه الاختبارات، وخصوصا في الأوضاع القتالية، بحسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".

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المصدر: وكالات
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