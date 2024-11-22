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بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بايدن وماكرون (أرشيفية)
22 نوفمبر 2024 23:49

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا، اليوم الجمعة، الوضع في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأورد بيان للرئاسة الأميركية أن الرئيسين "استعرضا تطور الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان".
وأضاف البيان أن الرئيسين "ملتزمان بالبقاء في تشاور وثيق، بشكل مباشر ومن خلال فريقيهما للأمن القومي".
كانت الولايات المتحدة وفرنسا قد طرحتا مقترحا لوقف إطلاق النار في لبنان في نهاية سبتمبر الماضي، لكنه لم يطبّق.
لكن الدولتين تكثفان جهودهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
وزار آموس هوكستين المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى هدنة، مشيرا إلى إحراز "تقدم إضافي" في المناقشات.

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المصدر: وكالات
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