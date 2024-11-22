10 قتلى بهجوم مسلح في أفغانستان

كابول (الاتحاد)

قتل 10 أشخاص عندما فتح رجل النار على موقع ديني في ولاية «بغلان» شمال شرق أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية أمس.

وأوضح الناطق عبد المتين قاني: «أطلق رجل النار على أشخاص كانوا يشاركون في طقوس دينية في مزار يقع في منطقة نائية في إقليم ناهرين ما أسفر عن سقوط 10 قتلى».

وفي أبريل 2022، قتل 33 شخصاً بينهم أطفال في انفجار استهدف مسجداً خلال صلاة الجمعة في ولاية قندوز.

وفي سبتمبر، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم في وسط أفغانستان أوقع 14 قتيلاً تجمعوا لاستقبال زوار عائدين من خارج البلاد.