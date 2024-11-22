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روسيا تعلن السيطرة على 7 بلدات جديدة في دونيتسك

دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
23 نوفمبر 2024 01:00

موسكو (الاتحاد، وكالات)

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أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه سيطر على بلدة جديدة قرب كوراخوفي في دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث تتقدم قوات موسكو بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة.
ففي بيان، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة المركز سيطرت على بلدة نوفودميتريفكا، الواقعة على بعد 12 كيلومتراً تقريباً شمال كوراخوفي.
وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي عن سير العملية العسكرية الخاصة: «وحدات من مجموعة المركز الروسية تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو، وسيطرت على 7 بلدات، لينينسكي ونوفوالكسييفكا ونوفوسيليدوفكا وإيلينكا ونوفودميتروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة «دنيبر» التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت أفراداً ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت نحو 530 عسكرياً، وعدداً من المعدات الحربية خلال الأسبوع الماضي.
يأتي هذا في مقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في مقطع فيديو نشرته الوزارة أمس، إن «القوات الروسية سرعت تقدمها في شمال شرق أوكرانيا وسحقت أفضل وحدات الجيش الأوكراني هناك».
وظهر بيلوسوف في المقطع وهو يزور موقع قيادة تديره «مجموعة الشمال» من الجيش الروسي في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة.

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