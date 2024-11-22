السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
23 نوفمبر 2024 01:00

روما (وكالات)

أخبار ذات صلة
تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، أن 4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال هجوم جديد على قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، محملة «حزب الله» المسؤولية.
وفي وقت لاحق، أفادت قوة «اليونيفيل» بأن الجنود أصيبوا جراء إطلاق «صاروخين من عيار 122 ملم» على مقر قيادة القطاع الغربي في بلدة «شمع»، مرجحة أن يكون «حزب الله» مسؤولاً عن إطلاق الصاروخين.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان «بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان وأصابت جنوداً إيطاليين».
وأضافت «هذه الهجمات غير مقبولة، وأكرر دعوتي الأطراف الموجودين إلى ضمان أمن جنود اليونيفيل في كل الأوقات، والتعاون لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم سريعاً».
ولم تشر ميلوني إلى جهة محددة شنت الهجوم، لكن وزير خارجيتها أنطونيو تاياني وجه أصابع الاتهام إلى «حزب الله».

إيطاليا
إسرائيل
لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
الأزمة اللبنانية
جنوب لبنان
قوات اليونيفيل
قوات حفظ السلام
الأمم المتحدة
الحكومة الإيطالية
جورجيا ميلوني
حزب الله
آخر الأخبار
مقر المحكمة الجنائية الدولية
الأخبار العالمية
تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
23 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا: بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار وخفض التصعيد
23 نوفمبر 2024
غارة إسرائيلية على حي الشياح بضاحية بيروت الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان.. عودة 420 ألف سوري إلى بلادهم منذ بدء الحرب
23 نوفمبر 2024
عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
الأخبار العالمية
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
23 نوفمبر 2024
دبابة مشتعلة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على 7 بلدات جديدة في دونيتسك
23 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©