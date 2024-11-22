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تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت

مقر المحكمة الجنائية الدولية
23 نوفمبر 2024 01:00

عواصم (الاتحاد، وكالات)

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تعهدت العديد من الدول الأوروبية بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
ولمّحت الحكومة البريطانية، أمس، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها، الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية».
وأعلن رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، أمس، أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال: «نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها».
كما قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس، إن «الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا».
وأضاف هيبشترايت «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس».
وفي السياق، قال مصدر حكومي، أمس، إن قبرص تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.
وقال المصدر الحكومي «القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك».
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن رئيس الوزراء، روبرت جولوب، قوله إن «سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس بشكل كامل».

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تعهدات أوروبية بتنفيذ قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت
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