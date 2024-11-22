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اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية

سيارات كهربائية صينية
23 نوفمبر 2024 00:23

قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية إن الاتحاد الأوروبي وبكين باتا على وشك التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد.
وأكد بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في)، دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وقرر الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3 بالمئة.
ودخلت التكتل الرسوم الجمركية، التي فرضها التكتل، حيز التنفيذ في 30 أكتوبر.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: رويترز
الاتحاد الأوروبي
الصين
السيارات الكهربائية
رسوم جمركية
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