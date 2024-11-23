ألمانيا تعتزم تسيير حافلات ذاتية القيادة بحلول عام 2027

توقع رئيس هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا ريتشارد دام إن حافلات وشاحنات ذاتية القيادة ستعمل في ألمانيا بحلول عام 2026 أو على أبعد تقدير بحلول عام 2027 .

وقال دام لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" في تصريحات نشرتها اليوم السبت إن مدينة هامبورج، على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديها نحو 10 آلاف حافلة على الطرق بحلول عام 2030 .

وتوقع دام انتشارا واسع النطاق للحافلات والشاحنات ذاتية القيادة في غضون فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وفي الولايات المتحدة، تختار العديد من شركات الخدمات اللوجستية بالفعل الشاحنات ذاتية القيادة للمسافات الطويلة وتبحث عن شركاء لهذا الغرض.

وأشار رئيس الهيئة المسؤولة عن حركة المرور إلى المزايا العديدة للمركبات ذاتية القيادة. وأضاف دام "عندما لا يكون هناك سائق في المركبة، ولكن الكمبيوتر هو الذي يسيطر عليها، لن تكون هناك حاجة لفترات التوقف عن القيادة وفترات الراحة، ولا الالتزام بمراقبتها".

وأشار إلى الحاجة إلى إدخال تعديلات قانونية لهذا الغرض، لكنها ستوفر حوافز للاستثمارات.