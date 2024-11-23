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ترامب يرشح مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء

ترامب يرشح مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء
23 نوفمبر 2024 09:50

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة الدكتور مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء (إف دي ايه)، ليختار بذلك جراحاً ومؤلفاً نال اهتماماً وطنياً لمعارضته تفويضات اللقاحات وبعض إجراءات الصحة العامة الأخرى خلال تفشي جائحة (كوفيد19-).
وأصبح ماكاري، الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز، هو الأحدث في مجموعة من مرشحي ترامب الذين أعلنوا أن النظام الصحي الأميركي «معطل» ويحتاج إلى تغيير.
  ويحتاج ماكاري إلى تأكيد تعيينه من جانب مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون لكي يتولى المنصب.
وأعلن ترامب عن ترشيح مكاري في بيان مساء الجمعة، قائلا إنه «سيعيد إدارة الغذاء والدواء إلى المعيار الذهبي للبحث العلمي، وينهي الروتين البيروقراطي في الوكالة للتأكد من حصول الأميركيين على العلاجات الطبية التي يستحقونها».

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المصدر: د ب أ
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