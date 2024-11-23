السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة تقطع الكهرباء وتغلق الطرق بكاليفورنيا الأميركية

عاصفة تقطع الكهرباء وتغلق الطرق بكاليفورنيا الأميركية
23 نوفمبر 2024 11:11

تسببت العاصفة العاتية التي تجتاح شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية في هطول ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة، ما أسفر عن إغلاق الطرق وإجلاء بعض السكان في المناطق المتضررة.
كما أسفرت العاصفة عن مقتل شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ.
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من استمرار خطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار سان فرانسيسكو بسبب الطقس العاصف.
وفي ولاية واشنطن، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 185 ألف شخص، معظمهم في منطقة سياتل.
ولا تزال الفرق الفنية في الولاية تعمل على إزالة الخطوط الكهربائية المتساقطة والأشجار والحطام من الشوارع.

أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تواجه أمطاراً قياسية مع استمرار انقطاع الكهرباء
أضرار واسعة خلفتها عاصفة عاتية اجتاحت الولايات المتحدة
المصدر: وام
كاليفورنيا
عاصفة
آخر الأخبار
عاصفة تقطع الكهرباء وتغلق الطرق بكاليفورنيا الأميركية
الأخبار العالمية
عاصفة تقطع الكهرباء وتغلق الطرق بكاليفورنيا الأميركية
اليوم 11:11
هولندا تكتب التاريخ في كأس ديفيز
الرياضة
هولندا تكتب التاريخ في كأس ديفيز
اليوم 11:09
القادسية يفك العقدة أمام النصر
الرياضة
القادسية يفك العقدة أمام النصر
اليوم 11:04
كندا ترصد أول إصابة بالسلالة الفرعية لجدري القردة
الأخبار العالمية
كندا ترصد أول إصابة بالسلالة الفرعية لجدري القردة
اليوم 10:39
ترامب يرشح سكوت تيرنر لمنصب وزير الإسكان
الأخبار العالمية
ترامب يرشح سكوت تيرنر لمنصب وزير الإسكان
اليوم 10:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©