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ترامب يرشح نائبة جمهورية لتولي وزارة العمل

ترامب يرشح نائبة جمهورية لتولي وزارة العمل
23 نوفمبر 2024 11:46

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الجمعة، أنه سيرشح النائبة الجمهورية لوري تشافيز دي ريمير لتولي وزارة العمل.
وتلقت عضو مجلس النواب عن ولاية أوريجون، والتي خسرت في محاولة إعادة انتخابها بفارق ضئيل في وقت سابق من الشهر الجاري، دعماً قوياً من أعضاء النقابات في منطقتها.
وبصفتها وزيرة محتملة لوزارة العمل، ستشرف تشافيز دي ريمير على القوى العاملة في وزارة العمل وميزانيتها وتطرح الأولويات التي تؤثر على أجور العمال وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم على الانضمام إلى النقابات، وكذلك حقوق أصحاب العمل في إقالة الموظفين، من بين مسؤوليات أخرى.
وقال ترامب في بيان إن «دعم لوري القوي من مجتمعي الأعمال والعمال سيضمن أن تتمكن وزارة العمل من توحيد الأميركيين من جميع الخلفيات خلف أجندتنا لتحقيق نجاح وطني غير مسبوق - وجعل أميركا أكثر ثراء وقوة وازدهارا من أي وقت مضى».

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المصدر: د ب أ
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