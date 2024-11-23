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عشرات القتلى إثر أعمال عنف في باكستان

سيارة إسعاف تنقل مصابين جراء أعمال عنف في باكستان
23 نوفمبر 2024 17:07

قتل 32 شخصا على الأقل في أعمال عنف في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي اليوم السبت، بعد يومين من اشتباكات أسفرت عن مقتل 43 شخصا.
ومنذ الصيف، خلفت أعمال العنف في إقليم "كورام" الواقع في ولاية خيبر بختونخوا، حوالى 150 قتيلا.
كان نحو عشرة مهاجمين أطلقوا النار، الخميس، على قافلتين في هذه المنطقة الجبلية. وقتل ما لا يقل عن 43 شخصا ولا يزال "11 مصابا" في حالة "حرجة"، بحسب السلطات.
وقال مسؤول محلي، لم يشأ الكشف عن هويته، إن "أعمال العنف تواصلت (السبت) في أماكن مختلفة، وسجل مقتل 32 شخصا في آخر حصيلة".

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المصدر: آ ف ب
باكستان
أعمال عنف
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