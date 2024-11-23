ترامب يدرس تعيين مبعوث خاص بالأزمة الأوكرانية

قالت أربعة مصادر مطلعة على خطط انتقال السلطة إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس اختيار ريتشارد جرينيل مبعوثا خاصا للأزمة الأوكرانية.

وسبق أن شغل جرينيل منصب قائما بأعمال مدير المخابرات الوطنية خلال ولاية ترامب السابقة.

ومن المتوقع أن يلعب جرينيل، الذي شغل أيضا منصب سفير في ألمانيا، دورا رئيسيا في جهود ترامب لإنهاء الأزمة إذا تم اختياره في نهاية المطاف لهذا المنصب.

ورغم أنه لا يوجد في الوقت الراهن مبعوث خاص معني بأزمة أوكرانيا، فإن ترامب يفكر في إنشاء هذا الدور، وفقا للمصادر الأربعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن ترامب قد يقرر، في نهاية المطاف، عدم تعيين مبعوث خاص للأزمة، رغم أنه يفكر جديا في القيام بذلك. وإذا فعل ذلك، فقد يختار في النهاية شخصا آخر لهذا الدور، ولا يوجد ما يضمن أن يقبل جرينيل هذا المنصب.

وتعهد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بإنهاء الأزمة سريعا.

يشير أنصار جرينيل إلى أنه يتمتع بمسيرة دبلوماسية طويلة ولديه معرفة عميقة بالشؤون الأوروبية. فبالإضافة إلى عمله سفيرا لدى ألمانيا، كان جرينيل أيضا مبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو.

ورفضت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، التعليق، وقالت إن القرارات المتعلقة بموظفي إدارة الرئيس المنتخب "سوف يستمر في الإعلان عنها بنفسه عندما يتخذها".