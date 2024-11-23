السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند.. الحزب الحاكم يتجه لفوز كاسح في ولاية مهاراشترا

فرز الأصوات في انتخابات ولاية مهاراشترا في الهند
23 نوفمبر 2024 20:09

يتجه حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى تحقيق فوز مذهل، اليوم السبت، في انتخابات ولاية مهاراشترا، المهمة سياسيا.
وقالت لجنة الانتخابات الهندية إن حزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاؤه تصدروا الانتخابات بالحصول على 183 مقعدا من أصل 288 مقعدا ويتصدر السباق في 48 مقعدا آخر في مهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، التي تضم مومباي العاصمة المالية والترفيهية للبلاد.
يتوقع صدور النتائج في وقت لاحق اليوم السبت.
ويحكم حزب "بهاراتيا جاناتا" وأحد حلفائه، ولاية مهاراشترا البالغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.
ومن المقرر أن تظهر بريانكا غاندي (52 عاما)، وريثة أسرة نهرو- غاندي السياسية، المنتمية لحزب المؤتمر، في البرلمان لأول مرة بعد فوزها في السباق في مواجهة مرشح الحزب الشيوعي بهامش ضخم يبلغ أكثر من 400 ألف صوت في مقعد واياناد في ولاية كيرالا جنوبي البلاد. 

أخبار ذات صلة
«دبي الخيرية» تتفقد مشاريعها الإنسانية في الهند وإندونيسيا
نهيان بن مبارك: تعزيز التعليم في بيئة تحتضن التعدد الثقافي
المصدر: د ب أ
الهند
انتخابات محلية
مهاراشترا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
الإنتر.. «قمة الكالشيو» في «حفل الخماسية»
الرياضة
الإنتر.. «قمة الكالشيو» في «حفل الخماسية»
اليوم 20:29
فرز الأصوات في انتخابات ولاية مهاراشترا في الهند
الأخبار العالمية
الهند.. الحزب الحاكم يتجه لفوز كاسح في ولاية مهاراشترا
اليوم 20:09
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
الرياضة
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
اليوم 20:08
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
الرياضة
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
اليوم 20:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©