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وزير: شولتس المرشح المناسب لمنصب مستشار ألمانيا

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (يسار الصورة) إلى جانب المستشار أولاف شولتس
23 نوفمبر 2024 20:33

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "المرشح المناسب للمستشارية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يريد الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها بعد ثلاثة شهور.
وقال بيستوريوس، المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن شولتس يرمز إلى "العقل والهدوء والرزانة والبوصلة الواضحة".
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها "مؤسسة فريدريش إيبرت" في مدينة أرنسبرج في منطقة زاورلاند غربي ألمانيا اليوم السبت.
وكان بيستوريوس أعلن، قبل يومين، رفضه الترشح لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، مؤكدا "كان هذا قراري الخاص بي، والسيادي والشخصي للغاية".
وتابع بيستوريوس أن شولتس حرص، خلال أصعب الفترات، على استمرار حالة الشعب الجيدة، وأن تجد أوكرانيا في ألمانيا أهم داعم لها في أوروبا.
وأوضح وزير الدفاع الألماني، أمام نحو 200 شخص، أنه لم يثر مسألة ترشيحه للمستشارية وأنه لم يكن يرغب في مثل هذا النقاش، وقال "أحب مهمتي الحالية، حقا"، مشددا على أنه يطمح إلى تقلد منصب وزير الدفاع لفترة ولاية ثانية، وأضاف "لم أنته بعد من عملي من أجل الجيش ومن أجل القوات المسلحة. لا يزال هناك الكثير من الأمور الواجب القيام بها. لذا، اعملوا على أن أبقى وزيرا للدفاع".
تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة التنفيذية للحزب الاشتراكي تعتزم تسمية شولتس مرشحا للمستشارية بعد غد الاثنين، على أن يتم تأكيد هذا الاختيار في نهاية المطاف خلال مؤتمر للحزب سيعقد في الحادي عشر من يناير المقبل.

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