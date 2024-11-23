السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يبحثان الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
23 نوفمبر 2024 21:11

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجه برنده، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي، بأن عبد العاطي استعرض خلال لقائه مع برنده، التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية المستمرة للتوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، مؤكدا في هذا السياق على أهمية وقف التصعيد الذي يشهده الإقليم لما له من تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.  
وشدد عبد العاطي على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا على محورية الدور التاريخي الهام الذي تلعبه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض مصر لأية محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
كما تناول وزير الخارجية المصري مع رئيس المنتدى الاقتصادي سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وتناول الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطني وتدشين برامج تنموية طموحة، مؤكدا على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تشكل أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.

أخبار ذات صلة
بلينكن يبحث أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط في أوروبا
أمير عبدو ضحية فشل موريتانيا
المصدر: د ب أ
مصر
المنتدى الاقتصادي العالمي
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
ترامب يلقي كلمة وبجانبه بروك رولينز، رئيسة "معهد أمريكا فيرست بوليسي"
الأخبار العالمية
تقرير: ترامب قد يرشح بروك رولينز لمنصب وزيرة الزراعة
اليوم 22:18
أتلتيكو مدريد ينتصر في ليلة «سيميوني 700»!
الرياضة
أتلتيكو مدريد ينتصر في ليلة «سيميوني 700»!
اليوم 22:12
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يبحث أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط في أوروبا
اليوم 22:09
الثلوح تغطي الشوارع والسايارت في فرنسا جراء العاصفة "كايتانو"
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف دون كهرباء في فرنسا بسبب العاصفة "كايتانو"
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©