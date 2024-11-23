مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي يبحثان الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجه برنده، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي، بأن عبد العاطي استعرض خلال لقائه مع برنده، التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية المستمرة للتوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، مؤكدا في هذا السياق على أهمية وقف التصعيد الذي يشهده الإقليم لما له من تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وشدد عبد العاطي على التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا على محورية الدور التاريخي الهام الذي تلعبه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض مصر لأية محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

كما تناول وزير الخارجية المصري مع رئيس المنتدى الاقتصادي سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وتناول الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطني وتدشين برامج تنموية طموحة، مؤكدا على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تشكل أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.