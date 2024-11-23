تقرير: ترامب قد يرشح بروك رولينز لمنصب وزيرة الزراعة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن من المتوقع أن يرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بروك رولينز، رئيسة "معهد أمريكا فيرست بوليسي"، لتصبح وزيرة الزراعة في إدارته المقبلة.

وإذا جرى التصديق على تعيينها، ستقود رولينز وزارة يعمل بها 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد وتتضمن اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية والغابات وإقراض الأسر والمزارعين وسلامة الغذاء والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتجارة. وبلغت ميزانية الوزارة 437.2 مليار دولار أميركي في عام 2024.

ولم يرد فريق ترامب الانتقالي بعد على طلب للتعليق.

و"معهد أميركا فيرست بوليسي" هو مؤسسة فكرية ذات توجهات يمينية، وعمل موظفوه بشكل وثيق مع حملة ترامب للمساعدة في تشكيل السياسة لإدارته القادمة.

وترأست رولينز مجلس السياسة الداخلية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.