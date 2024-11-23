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الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات

الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات
24 نوفمبر 2024 01:45

مقديشو (الاتحاد)

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صادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، في جلسة مشتركة لهم، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أنه صوّت لصالح المصادقة على القانون 169 نائباً، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد. ويعدّ مشروع قانون الانتخابات الوطنية مهماً لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد بالبلاد.
في غضون ذلك، وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، رسمياً على اتفاقية انضمام الصومال إلى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، وغيرها من الاتفاقيات.
وتعزز هذه الخطوة جهود الصومال لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الأمن الدولي.

الصومال
البرلمان الصومالي
مقديشو
الأمم المتحدة
مكافحة الجريمة
الجريمة المنظمة
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