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العراق.. إحباط عملية إرهابية في كركوك

أرشيفية
24 نوفمبر 2024 01:45

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، إحباط عملية إرهابية وصفها بـ«الخطيرة» في محافظة كركوك، فيما أشار اعتقال ما يسمى «أمير قاطع كردستان».
وقال المتحدث باسم الجهاز في مؤتمر صحفي، إنه بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية دقيقة، نعلن من محافظة كركوك إحباط مخطط إرهابي خطير كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية، لإرباك الوضع الأمني والسلم المجتمعي في المحافظة. وأضاف أن مفارز الأمن الوطني تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية مكونة من 7 عناصر، بينهم ما يسمى «أمير قاطع كردستان».
من جانب آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة بعد غارة جوية، أمس، في محافظة كركوك. وقالت القيادة في بيان تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة طائرات F_16. 

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كركوك
الأمن العراقي
كردستان
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