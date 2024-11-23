ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا

فلوريدا (وكالات)

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، مارك روته مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس. وقالت المتحدثة باسم «الناتو»، فرح دخل الله «إنهما ناقشا مجموعة من قضايا الأمن الدولي، التي تواجه الحلف». ولم يتم الإعلان عن الاجتماع بين ترامب وروته، رئيس وزراء هولندا السابق، الذي تولى منصب الأمين العام لـ«الناتو» في وقت سابق من هذا العام، مسبقاً. وطبقاً لمعلومات من مصادر داخل الحلف، ناقش الجانبان الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى قضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو، بين قضايا أخرى.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، أمس، أن روته وفريقه اجتمعوا أيضاً مع مايكل والتز، الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي وأعضاء آخرين بفريق الأمن القومي للرئيس المنتخب، حسب بيان «الناتو».

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي المُنتخَب، اختيار سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب»، وأحد المديرين التنفيذيين لصناديق التحوط وأبرز جامعي التبرعات لحملته، لمنصب وزير الخزانة.

وقال ترمب في بيان: «يسعدني أن أرشح سكوت بيسنت لشغل منصب وزير الخزانة الـ 79 للولايات المتحدة».

كما قال الرئيس الأميركي، أمس، إنه اختار سكوت تيرنر، لاعب كرة القدم الأميركية السابق، وزيراً للإسكان والتنمية الحضرية، كما أعلن اختيار الجراح والكاتب مارتي ماكاري لقيادة «إدارة الغذاء والدواء».

في الأثناء، أعلن ترامب، اختيار أليكس وونج مساعداً له ونائباً رئيسياً لمستشار الأمن القومي الأميركي. كما اختار سيباستيان جوركا نائباً مساعداً له، والمدير الأول لـ«مكافحة الإرهاب». كما رشح النائبة عن ولاية أوريجون لوري شافيز دي ريمير لمنصب وزيرة العمل.