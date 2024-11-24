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بايدن: اتفاق كوب29 "تاريخي"

بايدن
24 نوفمبر 2024 08:24

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن اتفاق كوب 29 بشأن تمويل جهود الدول الفقيرة لمكافحة تغير المناخ بأنه "نتيجة تاريخية أخرى". وقال بايدن في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو، والذي يدعو إلى تخصيص 3ر1 تريليون دولار سنويا لدعم الدول الفقيرة حتى عام 2035، يعد "هدفا طموحا" في مجال تمويل المناخ.

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وأشاد بايدن السبت باتفاق كوب29 باعتباره "خطوة مهمة" في مكافحة الاحترار المناخي، متعهدا بأن تواصل بلاده عملها. 
وأضاف بايدن أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ.

المصدر: وكالات
كوب 29
جو بايدن
التغير المناخي
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