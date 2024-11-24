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قتلى ومصابون بانهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

موظفو أحد المتاجر يحاولون منع دخول المياه باستخدام حواجز خشبية مؤقتة أثناء الفيضانات في باندونغ جاوة الغربية
24 نوفمبر 2024 08:59

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون إثر انهيارات أرضية وفيضانات شديدة اجتاحت مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
ونقلت وسائل الإعلام الإندونيسية عن كاميليا هالان، رئيسة وحدة العمليات بمكتب البحث والإنقاذ في المقاطعة، قولها إن الانهيارات الأرضية والفيضانات وقعت في منطقتي بادانغ لاواس وتابانولي.

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وتسببت الأمطار الغزيرة، خلال شهر مايو الماضي، في حدوث سيول وانهيارات طينية، أودت بحياة أكثر من 50 شخصا في إقليم سومطرة الغربية، وقبل ذلك بشهر أدى انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في جنوب سولاويسي إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا.
 

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
إندونيسيا
فيضانات
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