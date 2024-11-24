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ترامب يكمل تشكيل حكومته بترشيح بروك رولينز لحقيبة الزراعة

بروك رولينز
24 نوفمبر 2024 09:09

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه رشح رئيسة مركز "أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت" (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته.

وقال ترامب في بيان إن "التزام بروك (رولينز) تجاه المزارعين الأميركيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له". وأضاف "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".
بصفتها وزيرة للزراعة، ستشرف رولينز على برامج الزراعة والأغذية الحكومية والبحوث وتجارة الأغذية فضلا عن سلامة الغذاء ورعاية الحيوانات وصحة النبات.
وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادرا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفدرالية.

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