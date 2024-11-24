الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون في الأوروجواي مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، مع تزايد حدة المنافسة بين الحزب الحاكم المحافظ والائتلاف اليساري بعد فشلهما في تحقيق الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي. وتحولت الانتخابات إلى سباق محموم بين ألفارو ديلجادو، مرشح الحزب الحاكم الحالي، وياماندو أورسي من "الجبهة العريضة"، وحصل ائتلاف "الجبهة العريضة" على 44% من الأصوات، بينما حصل ديلجادو مرشح الحزب الوطني على 27% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي.