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تحذير من عاصفة شتوية جديدة في الولايات المتحدة

سكان يستخدمون قارباً لعبور طريق نيلي في غيرنفيل، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
24 نوفمبر 2024 13:48

أصدر خبراء الأرصاد الجوية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات من أن جولة أخرى من الطقس الشتوي، يمكن أن تعقد السفر، قبل عطلة عيد الشكر، بينما تواصل ولايتا كاليفورنيا وواشنطن التعافي من أضرار العواصف وانقطاع التيار الكهربائي.
وفي كاليفورنيا، استعدت السلطات لمزيد من هطول الأمطار، بينما تواجه فيضانات وانهيارات أرضية صغيرة من عاصفة سابقة.
وأصدر مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو، بولاية كاليفورنيا، تحذيرا من عاصفة شتوية لمنطقة سييرا نيفادا بالولاية من السبت إلى الثلاثاء، مع توقع سقوط ثلوج كثيفة على المرتفعات وهبوب رياح، ربما تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة(88 كم في الساعة). ومن المتوقع أن يصل إجمالي تساقط الثلوج إلى 4 أقدام تقريبا(2ر1 متر) ومن المتوقع حدوث تراكمات كثيفة من الثلوج يومي الاثنين والثلاثاء. 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
كاليفورنيا
عاصفة شتوية
فيضانات
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