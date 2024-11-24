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"كوب 29" يقر "هدف باكو المالي" بقيمة 1.3 تريليون دولار

"كوب 29" يقر "هدف باكو المالي" بقيمة 1.3 تريليون دولار
24 نوفمبر 2024 13:36

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين "‏COP29" في أذربيجان، اليوم، عن الاتفاق على "هدف باكو المالي" وهو التزام جديد بتوجيه 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ إلى دول العالم النامي كل عام.

ومثل النجاح في تحقيق "هدف باكو المالي" أولوية لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لقمة المناخ التابعة للأمم المتحدة وارتفاعا كبيرا عن هدف تمويل المناخ السابق البالغ 100 مليار دولار، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمار العالمي.

ويتضمن "هدف باكو المالي" هدفا أساسيا للدول المتقدمة لتولي زمام المبادرة في تقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2035.

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ويولي هذا الهدف اهتماما خاصا لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع أحكام تتعلق بإمكانية الوصول والشفافية.

ويعد هدف باكو المالي محورا لمجموعة من الاتفاقيات التي تحقق تقدما في جميع ركائز المناخ وتمثل الإنجازات خطوة حاسمة في وضع الوسائل اللازمة لتوفير مسار إلى هدف الحفاظ على 1.5 درجة مئوية.

المصدر: وام
كوب 29
أذربيجان
تغير المناخ
باكو
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