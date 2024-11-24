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ميدفيديف يحذّر أوروبا من خطر الصاروخ "أوريشنيك"

لحظة انطلاق صاروخ روسي
24 نوفمبر 2024 16:28

حذّر دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الأحد، من خطورة صاروخ "أوريشنيك" الروسي على عواصم الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا في الأزمة الحالية.
وقال ميدفيديف إن صاروخ "أوريشنيك" يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق، داعيا أوروبا إلى التوقف عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
وأضاف ميدفيديف، في منشور عبر تطبيق تلغرام، "تتساءل أوروبا عن الضرر الذي يمكن أن يسببه النظام (أوريشنيك) إذا كان مزودا برؤوس نووية، وما إذا كان من الممكن إسقاط هذه الصواريخ ومدى سرعة وصولها إلى عواصم العالم القديم"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وقال ميدفيديف إن "الضرر سيكون بالغا، ومن المستحيل إسقاط الصاروخ بالوسائل الحديثة، نحن نتحدث عن دقائق"، مشيرا إلى أن "الملاجئ لن تساعد في شيء وأن الأمل الوحيد هو أن تقدم روسيا على إصدار تحذير مسبق قبل عمليات الإطلاق".
وأضاف ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق "لذلك، من الأفضل للعواصم الغربية التوقف عن دعم أوكرانيا".
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد فيها أن المرسوم الخاص بتحديث العقيدة النووية لروسيا يمكن اعتباره إشارة للغرب.

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المصدر: د ب أ
ديمتري ميدفيديف
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