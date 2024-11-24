بوريل يدعو من لبنان إلى وقف إطلاق النار

حثّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من بيروت، اليوم الأحد، على "وقف فوري" لإطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي "نرى سبيلا واحدا للمضي قدما: وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701" الذي أرسى وقفا لإطلاق النار في العام 2006.

وحذّر بوريل كذلك من أن لبنان بات "على شفير الانهيار".

وقال خلال المؤتمر الصحافي "في سبتمبر، كنت هنا وكان لدي أمل بأنه من الممكن تفادي حرب مفتوحة. وبعد شهرين، بات لبنان على شفير الانهيار".

وأعلن كذلك أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لتقديم 200 مليون يورو إلى الجيش اللبناني.

يكرر لبنان على لسان مسؤوليه تمسكه بتطبيق القرار 1701 واستعداده لفرض سيادته على كامل أراضيه فور التوصل الى وقف لإطلاق النار.

وتقود فرنسا والولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وخلال زيارة إلى بيروت الثلاثاء في إطار هذه الجهود، قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين إن ثمة "فرصة حقيقية" لإنهاء النزاع.

وشدّد بوريل، اليوم الأحد، على أنه "ينبغي زيادة الضغط ... للقبول بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار".