إحباط هجمات بمسيرات وصواريخ على روسيا

قال أليكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقت فوق المنطقة المتاخمة لحدود أوكرانيا.

ولم يتضح حتى الآن نوعية الصواريخ التي تم تدميرها. ولم يذكر سميرنوف، في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، مزيدا من التفاصيل.

وذكر الجيش الأوكراني، في وقت لاحق على تطبيق "تلغرام"، إن قواته دمرت منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس-400 في كورسك.

واقتحمت القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا ودخلت كورسك في السادس من أغسطس المالي وسيطرت على جزء من المنطقة.

وقال مصدر كبير من الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا استعادت 40 بالمئة على الأقل من الأراضي التي تسيطر عليها كييف في كورسك منذ ذلك الحين، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على نحو 800 كيلومتر مربع من المنطقة.