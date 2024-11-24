الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا: هناك فرصة للهدنة في لبنان ويجب اغتنامها

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
24 نوفمبر 2024 17:47

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إلى اغتنام "فرصة" سانحة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.
وقال بارو، لقناة "فرانس 3" التلفزيونية الفرنسية "هناك فرصة سانحة وأدعو جميع الأطراف إلى اغتنامها".
وأكد "أعتقد أننا بصدد التوصل إلى حل قد يكون مقبولا من جميع الأطراف الذين ينبغي عليهم اغتنامه للتوصل إلى وقف النيران ووقف الكارثة الإنسانية أيضا".
وتتماشى تصريحاته مع تلك التي أدلى بها المبعوث الأميركي أموس هوكستين وتحدث فيها عن "مزيد من التقدم" نحو التوصل إلى هدنة خلال جولة قام بها في المنطقة هذا الأسبوع.
كان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حث، من بيروت، في وقت سابق اليوم الأحد، على "وقف فوري" لإطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار الدولي رقم 1701.

أخبار ذات صلة
بوريل يدعو من لبنان إلى وقف إطلاق النار
منتخب السلة يلتقي البحرين في تصفيات كأس آسيا
المصدر: آ ف ب
جان نويل بارو
فرنسا
وقف إطلاق النار
لبنان
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري
علوم الدار
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري
اليوم 17:16
مراسل صحفي يلتقط صورا من حطام الصاروخ "أوريشنيك"
الأخبار العالمية
أوكرانيا تكشف عن حطام الصاروخ البالستي الروسي الجديد
اليوم 18:59
ريال مدريد يستقر على «بديل» أنشيلوتي!
الرياضة
ريال مدريد يستقر على «بديل» أنشيلوتي!
اليوم 18:50
جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي
الرياضة
جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي
اليوم 18:45
«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»
الرياضة
«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©