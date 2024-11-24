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إدارة ترامب تسعى منذ الآن إلى "ترتيب" بشأن أوكرانيا

دونالد ترامب
24 نوفمبر 2024 21:28

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، أنّ فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن للتوصل إلى "ترتيب" بشأن أوكرانيا وروسيا.
ومنذ فوز ترامب في الخامس من نوفمبر الجاري، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذه الأزمة.
واختار الرئيس المنتخب، الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير المقبل، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي.
وفي مقابلة أجرتها معه الأحد شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، قال والتز إنّ "الرئيس ترامب كان واضحا جدا بشأن ضرورة إنهاء هذه الأزمة. ما نحتاج إلى مناقشته هو من سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار ل(التوصل إلى) ترتيب".
وأضاف أنّ "هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك".
وأوضح المستشار المقبل للأمن القومي الأميركي أنّه "بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون"، مؤكّدا في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة "قلق" بشأن "التصعيد" الراهن للأزمة.
خلال حملته الانتخابية، طرح ترامب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقت على دعم أوكرانيا منذ بداية الأزمة في 2022.
ووعد ترامب مرارا بإنهاء هذه الأزمة بسرعة.

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