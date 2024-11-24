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اتفاق مصري كويتي على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

اتفاق مصري كويتي على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط
25 نوفمبر 2024 01:42

الكويت (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الكويتي عبد الله اليحيا، أمس، ضرورة العمل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن «عبد العاطي ناقش مع نظيره الكويتي، خلال اجتماع في الكويت، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأكد الوزيران تنفيذ توجيهات الرئيس المصري وأمير الكويت لتعميق العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وأثنيا على الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معربين عن تطلعهما لدفع وتيرة التعاون المشترك.

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