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تحذيرات من عواصف شتوية تجتاح أنحاء الولايات المتحدة

فيضانات في كاليفورنيا جراء أمطار غزيرة
24 نوفمبر 2024 22:56

أصدر خبراء الأرصاد الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، تحذيرات من أن موجة أخرى شديدة من الطقس الشتوي قد تعرقل السفر قبل عطلة عيد الشكر، في حين تتعافى ولايتا كاليفورنيا واشنطن من أضرار عاصفة سابقة وفترات انقطاع الكهرباء.
في كاليفورنيا حيث عثر على شخص ميتا في سيارة غمرتها مياه الفيضانات أمس السبت، استعدت السلطات لهطول مزيد من الأمطار، في وقت تتعامل فيه مع الفيضانات والانهيارات الأرضية الصغيرة الناجمة عن العاصفة السابقة.
وأصدر مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في "ساكرامنتو" بولاية كاليفورنيا، تحذيرا لمنطقة سلسلة جبال "سييرا نيفادا" بالولاية من عاصفة شتوية من السبت حتى الثلاثاء، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الأعلى وعواصف قد تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة (88 كيلومترا في الساعة).
ووفقا للتوقعات، فإن إجمالي تساقط الثلوج قد يصل لنحو 4 أقدام (1,2 متر)، مع توقعات بأن تكون أعلى تراكمات للثلوج غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن منطقتي الغرب الأوسط والبحيرات العظمى ستشهدان هطول أمطار وثلوج غدا الاثنين، بينما سيكون الساحل الشرقي الأكثر تضررا خلال عيد الشكر.

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