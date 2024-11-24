الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل

اجتماع سابق لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (أرشيفية)
25 نوفمبر 2024 01:42

أحمد شعبان (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، محاولة إسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية بالمنطقة، بما فيها العراق، ورحب بإعلان العراق تولي قواته المسلحة منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، برئاسة اليمن وبناء على طلب من العراق، لبحث مواجهة تهديدات إسرائيل التي وردت في رسالة موجهة منها إلى مجلس الأمن بتوسيع ضرباتها الحالية في المنطقة لتشمل العراق. 
وحذرت الجامعة من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة.
ودانت الجامعة ممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه وكالات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، كما دانت استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، فيما رحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وطالبت الجامعة، أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، بالاضطلاع بدورهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، كما طالبت الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، بتوجيه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، تعرب عن دعم الجامعة للعراق، ورفض ادعاءات إسرائيل.
وقبيل انعقاد الاجتماع، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن «الاجتماع سيناقش التهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد دولة عضو بالجامعة العربية وهي العراق».
وأمس الأول أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها وجهت رسائل إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على التهديدات الإسرائيلية.
وشددت الوزارة، في بيان، على أن «العراق يعد ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي».

جامعة الدول العربية
إسرائيل
العراق
اليمن
مجلس الأمن الدولي
التصعيد الإسرائيلي
الأمم المتحدة
الأونروا
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
بنيامين نتنياهو
أحمد أبو الغيط
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
اليوم 21:39
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
25 نوفمبر 2024
الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
الأخبار العالمية
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
25 نوفمبر 2024
مدنيون بالزي العسكري خلال تدريب نظمه جنود أوكرانيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
25 نوفمبر 2024
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
الأخبار العالمية
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
25 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©