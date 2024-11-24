إسرائيل تنذر بإخلاء 5 قرى جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 5 قرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال «نهر الأولي».

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن «إنذار الإخلاء موجه إلى سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة في جنوب لبنان».

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر الماضي، وجَّه الجيش الإسرائيلي إنذارات مشابهة لعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها، وتشهد مناطق عدة حركة نزوح من السكان هرباً من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق نحو 250 صاروخاً من لبنان نحو شمال إسرائيل ووسطها، ما تسبب في إصابة أشخاص عدة.

وفي بيروت، شنَّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية، حيث استهدفت الغارات منطقتي «الكفاءات والحدث».

كما تسبب القصف الإسرائيلي بتدمير 10 منازل في بلدة «يحمر الشقيف» بقضاء النبطية جنوبي لبنان.