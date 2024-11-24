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أزمة الوقود تهدد المنظومة الصحية بالقطاع

أرشيفية
25 نوفمبر 2024 01:43

غزة (الاتحاد)

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حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن أزمة الوقود الحادة بالقطاع تهدد المنظومة الصحية بأكملها، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإيجاد حل للأزمة.
وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، في تصريح صحفي: «أطلقنا نداءً عاجلاً وتحذيراً للمجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والأممية، وكذلك إلى جميع دول العالم، للتدخل العاجل، وإيجاد حل لأزمة شح الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية».
وأضاف أن «كافة المرافق الصحية التي لا تزال تعمل في غزة تواجه تحديات قاسية بسبب نقص الوقود، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية صارمة».
وحذر من أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

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