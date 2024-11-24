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أضرار جسيمة بخيام النازحين في غزة بسبب الأمطار

أرشيفية
25 نوفمبر 2024 01:43

غزة (الاتحاد)

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أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، تعرض خيام النازحين لأضرار جسيمة والغرق بمياه الأمطار، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم الإنسانية.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في بيان: «تسببت الأمطار التي تساقطت صباح الأحد، في إلحاق أضرار جسيمة بالخيام التي تؤوي آلاف النازحين، حيث تدفقت المياه بداخلها، ما أدى إلى تلف الأمتعة والأفرشة».
وأوضح بصل أن «الأضرار تركزت في عدة مواقع، أبرزها مخيم إيواء ملعب اليرموك، متنزه بلدية غزة، مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى بعض المدارس، ومناطق أخرى في وسط وجنوب القطاع».
وأضاف: «كيف سيكون الوضع إذا استمرت الأمطار بغزارة، في حين أن خيام النازحين بالكاد صمدت أمام الأمطار الخفيفة؟ الوضع الراهن ينذر بكارثة إنسانية حقيقية إذا لم يتم التدخل العاجل».
ودعا بصل المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل السريع لإنقاذ النازحين، مطالباً بتوفير خيام بديلة أو كرفانات إيواء لمساعدتهم من أضرار موسم الشتاء.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

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