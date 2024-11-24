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مقتل 28 مهاجراً صومالياً بغرق قاربهم

مقتل 28 مهاجراً صومالياً بغرق قاربهم
25 نوفمبر 2024 01:43

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن سفير الصومال لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي عبد الله ورفاء أمس الأحد أن 28 مهاجراً صومالياً لقوا حتفهم بعد غرق قارب كان يقلهم في جزيرة (مدغشقر) قبالة ساحل شرق أفريقيا. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) عن السفير الصومالي قوله إن القارب المنكوب كان يقل أكثر من 70 مهاجراً صومالياً لقي 28 منهم حتفهم فيما نجح صيادون من مدغشقر في إنقاذ الباقين. ولفت إلى بذل سفارة بلاده جهودا حثيثة في سبيل إعادة المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الصومال، مؤكداً متابعة أعضاء السفارة عن كثب حالة المصابين الذين يخضعون لرعاية سلطات مدغشقر.

الصومال
مهاجرين
إثيوبيا
الاتحاد الأفريقي
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