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زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية

مدنيون بالزي العسكري خلال تدريب نظمه جنود أوكرانيون (أ ف ب)
25 نوفمبر 2024 01:43

كييف (وكالات)

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن بلاده بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية لحماية المدنيين، بعدما أسقطت وحدات الدفاع الجوي 50 من إجمالي 73 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية فوق العديد من المناطق.
وأضاف عبر «تليجرام»: «يتم إطلاق إنذارات من هجمات جوية بشكل يومي تقريباً في أنحاء أوكرانيا هذا الأسبوع». وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق، أمس، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من عشر طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية. وذكرت الإدارة العسكرية لكييف أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للهجوم. وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف «كانت الطائرات المسيرة تحلق في اتجاهات مختلفة نحو كييف، استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المدينة لأكثر من ثلاث ساعات».

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الجيش الأوكراني
روسيا
كييف
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