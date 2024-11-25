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جورجيسكو يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

المرشح الرئاسي كالين جورجيسكو يحضر مناظرة متلفزة في بوخارست، رومانيا
25 نوفمبر 2024 07:52

تصدّر المرشح كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية متقدما على رئيس الوزراء مارسيل شيولاكو، مثيرا بذلك مفاجأة في رومانيا.
 وحصل كالين جورجيسكو (62 عاما) المنتمي إلى اليمين المتطرف على 22,59%، في مقابل 19,55% لشيولاكو، وذلك بعد فرز 98,66% من الأصوات. 
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 8 ديسمبر.
وأدلى الرومانيون بأصواتهم الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وفتحت مراكز الاقتراع السابعة صباحا (05,00 ت غ) وأغلقت عند الساعة 21,00.
ومع هذا الاقتراع، ينطلق أسبوعان من الانتخابات في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، مع انتخابات تشريعية في الأول من ديسمبر ومع الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي في الثامن منه.

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المصدر: وكالات
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رومانيا
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