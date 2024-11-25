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بريطانيا تواجه تداعيات العاصفة "بيرت"

ركاب ينتظرون مع أمتعتهم بعد إلغاء القطارات بسبب العاصفة بيرت في محطة بادينغتون في لندن
25 نوفمبر 2024 14:57

أُغلقت طرق وخطوط سكك حديدية في بريطانيا اليوم الاثنين، بعد أن ضربت العاصفة بيرت البلاد في مطلع الأسبوع مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ومقتل أربعة أشخاص.
وأصدرت السلطات أكثر من 200 تحذير من الفيضانات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز كما ألغيت حركة القطارات من لندن إلى الجنوب الغربي وتعطلت بشدة خدمات السكك الحديدية في وسط إنجلترا.

وأغلقت طرق رئيسية في نورثهامبتونشاير وبريستول وتسببت أشجار اقتلعتها العاصفة وسقطت على خطوط السكك الحديدية في وقف الحركة بين لندن ومطار ستانستيد رابع أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا.

وضربت العاصفة بيرت بريطانيا في وقت متأخر من يوم الجمعة وأتت معها بثلوج وأمطار ورياح عاتية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من هبوب رياح قوية على شمال اسكتلندا اليوم الاثنين وقال إن العاصفة ستنقشع عن ذلك الجزء من البلاد في وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
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بريطانيا
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