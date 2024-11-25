غرق عدد من المهاجرين قبالة جزيرة يونانية

قالت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، إن خفر السواحل عثر على جثث ثمانية مهاجرين، وهم ستة قصر وامرأتان، غرقوا قبالة جزيرة "ساموس" في بحر إيجة.

وذكر خفر السواحل أن الشرطة اليونانية عثرت على 36 على قيد الحياة في الجزء الشمالي من الجزيرة، كما أنقذ أفراد من خفر السواحل ثلاثة علقوا في منطقة صخور.

وأضاف أن طائرات وسفنا شاركت في عملية البحث والإنقاذ.

وقال مسؤول من خفر السواحل إن السلطات وصلها بلاغ بالحادثة من منظمة غير حكومية، وإن تقديرات السلطات تشير إلى أن نحو 50 كانوا على متن قارب جلبهم إلى منطقة قبالة الجزيرة.

تشكل اليونان، منذ فترة طويلة، بوابة مفضلة إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين واللاجئين. وغرق كثيرون وهم يقطعون تلك الرحلة الخطرة في قوارب.

ووصل نحو 54 ألفا من المهاجرين إلى اليونان منذ بداية العام، وهو ثاني أكبر عدد في جنوب أوروبا بعد إيطاليا. ووصلت الأغلبية العظمى منهم بحرا وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.