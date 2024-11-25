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روسيا تسقط "صواريخ بالستية" أطلقت على أراضيها

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
25 نوفمبر 2024 18:56

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن دفاعاتها الجوية أسقطت ثمانية صواريخ بالستية وسط تصاعد التوتر مع استخدام كييف صواريخ بعيدة المدى زودها بها الغرب ضد روسيا.
وقصفت روسيا وسط أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي (يصل مداه إلى 5500 كيلومتر) بدون رأس نووي، وتوعدت بزيادة هذا النوع من الضربات إذا واصلت كييف استخدام الصواريخ الغربية لاستهداف الأراضي الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحافي، بأن "الدفاعات الجوية أسقطت ثمانية صواريخ بالستية وستة قنابل جوية موجهة من طراز JDAM أميركية الصنع بالإضافة إلى 45 مسيّرة" من دون تفاصيل حول نوع الصواريخ أو المكان الذي أسقطت فيه.

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المصدر: وكالات
روسيا
صواريخ باليستية
أوكرانيا
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