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أوكرانيا تقصف منشأة للوقود والطاقة في روسيا

اندلاع النيران في منشأة للنفط
25 نوفمبر 2024 19:07

أفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن مسيرات أوكرانية قصفت، اليوم الاثنين، منشأة للوقود والطاقة في منطقة كالوغا داخل روسيا في أحدث هجوم عبر الحدود على منشآت الطاقة.
وكثفت موسكو وكييف الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة عبر الحدود، وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي صاروخها الجديد "أوريشنيك" على أوكرانيا، ما أثار دعوات دولية إلى وقف التصعيد.
وقال المصدر "نتيجة عملية قامت بها الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، أصيبت منشأة للوقود والطاقة في منطقة كالوغا في روسيا ليلا".
وقال حاكم مدينة كالوغا الروسية، الواقعة جنوب العاصمة موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة أسقطت ثماني مسيّرات، مؤكّدا أن "مؤسسة صناعية" اشتعلت فيها النيران.
وأوضح المصدر الأوكراني أن "هدف الهجوم كان مستودع نفط".

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المصدر: آ ف ب
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