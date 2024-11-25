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ألمانيا.. "الديمقراطي الاجتماعي" يرشح شولتس رسميا لمنصب المستشار

شولتس يلقي كلمة بعد ترشيحه لمنصب المستشار من قبل حزبه الديمقراطي الاجتماعي
25 نوفمبر 2024 19:21

أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في ألمانيا، اليوم الاثنين، رسميا اختيار المستشار أولاف شولتس مرشحا رئيسيا له في الانتخابات التي ستجرى في فبراير المقبل للمنافسة على منصب المستشار، واصفا إياه بأنه شخص أمين.
كان وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أعلن عدم ترشحه للمنصب يوم الخميس الماضي، مما أنهى تكهنات استمرت أسابيع حول ما إذا كان ينبغي له قيادة الحزب في الانتخابات بدلا من شولتس.
وصوتت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، بالإجماع لصالح شولتس للترشح لمنصب المستشار، مما يسمح له بالسعي للفوز بولاية ثانية.
وقال شولتس، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن حملته الانتخابية ستركز على إحياء السلام من خلال دعم أوكرانيا، وإنعاش الاقتصاد وحل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وسوف يواجه شولتس معركة صعبة من أجل الفوز في الانتخابات، التي من المتوقع أن تجري في 23 فبراير المقبل.
ويحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي.
وأظهر استطلاع، أجرته مؤسسة (إنسا) ونشر يوم السبت، حصول الحزب على 14 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، متخلفا عن حزب المحافظين المعارض الذي حصل على 32 بالمئة وحزب البديل من أجل ألمانيا الذي حصل على 19 بالمئة.

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المصدر: آ ف ب
أولاف شولتس
الحزب الديمقراطي الاجتماعي
ألمانيا
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المستشار الألماني
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